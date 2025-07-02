«Детройт» подписал 36-летнего форварда Джеймса ван Римсдайка на один год

Нападающий Джеймс ван Римсдайк подписал однолетний контракт с «Детройт Ред Уингз» на сумму $ 1 млн. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

В минувшем сезоне 36-летний форвард принял участие в 71 игре за «Коламбус Блю Джекетс» и набрал 36 (16+20) очков. Всего на счету ван Римсдайка 1082 матча и 665 (327+338) очков в регулярных чемпионатах НХЛ за «Филадельфию Флайерз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Бостон Брюинз» и «Коламбус». Также он провёл 82 игры в плей-офф, где заработал 36 (21+15) очков.

Нападающий был выбран «Филадельфией» под вторым общим номером на драфте НХЛ 2007 года.

Ранее «Ред Уингз» также подписали нападающего Патрика Кейна, первого номера драфта 2007 года, на один год и $ 3 млн.