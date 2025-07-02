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«Сан-Хосе» подписал защитника Йона Клингберга на год с кэпхитом $ 4 млн

«Сан-Хосе» подписал защитника Йона Клингберга на год с кэпхитом $ 4 млн
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Пресс-служба «Сан-Хосе Шаркс» объявила о том, что клуб подписал однолетний контракт с защитником Йоном Клингбергом на сумму $ 4 млн.

32-летний Клингберг принял участие в 644 матчах в НХЛ за «Даллас Старз», «Анахайм Дакс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Эдмонтон Ойлерз», набрав 416 (82+334) очков. В минувшем сезоне он принял участие в 11 играх регулярного чемпионата за «Эдмонтон», набрав 4 (1+3) очка, а также в 19 матчах в плей-офф Кубка Стэнли, в том числе в четырёх играх в финале Кубка Стэнли. Всего на его счету 82 матча в плей-офф НХЛ, 43 (9+34) очка и 50 минут штрафа.

Клингберг был выбран «Далласом» в пятом раунде под общим 131-м номером на драфте НХЛ 2010 года.

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