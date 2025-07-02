Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший форвард «Вашингтона» Ларс Эллер подписал контракт с «Оттавой»

Бывший форвард «Вашингтона» Ларс Эллер подписал контракт с «Оттавой»
Комментарии

Нападающий Ларс Эллер подписал контракт с «Оттавой Сенаторз». Как сообщает пресс-служба клуба, срок соглашения рассчитан на один год с зарплатой в $ 1,25 млн.

В сезоне-2024/2025 Эллер набрал 22 (10+12) очка в 80 играх регулярного чемпионата НХЛ за «Питтсбург» и «Вашингтон». В его активе также одна передача в девяти матчах плей-офф.

Всего в Национальной хоккейной лиге 36-летний нападающий провёл 1116 матчей, в которых набрал 424 очка — забросил 188 шайб и отдал 236 результативных передач. В плей-офф на счету датского форварда 112 матчей и 50 набранных очков — 15 заброшенных шайб и 35 результативных передач.

Материалы по теме
Эллер: сегодняшний «Вашингтон» имеет все качества, чтобы дойти до финала Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android