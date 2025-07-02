Бывший форвард «Вашингтона» Ларс Эллер подписал контракт с «Оттавой»

Нападающий Ларс Эллер подписал контракт с «Оттавой Сенаторз». Как сообщает пресс-служба клуба, срок соглашения рассчитан на один год с зарплатой в $ 1,25 млн.

В сезоне-2024/2025 Эллер набрал 22 (10+12) очка в 80 играх регулярного чемпионата НХЛ за «Питтсбург» и «Вашингтон». В его активе также одна передача в девяти матчах плей-офф.

Всего в Национальной хоккейной лиге 36-летний нападающий провёл 1116 матчей, в которых набрал 424 очка — забросил 188 шайб и отдал 236 результативных передач. В плей-офф на счету датского форварда 112 матчей и 50 набранных очков — 15 заброшенных шайб и 35 результативных передач.