«Баффало» объявил о заключении соглашения с форвардом Джастином Дэнфортом

«Баффало Сэйбрз» подписали двухлетний контракт с нападающим Джастином Дэнфортом. Как сообщает пресс-служба клуба, кэпхит соглашения составляет $ 1,8 млн.

32-летний Дэнфорт сыграл 183 матча в НХЛ за последние четыре сезона в составе «Коламбус Блю Джекетс». В сезоне-2024/2025 он набрал 21 очко (9+12) в 61 игре, в среднем проводя на льду 14:16. В сезоне-2023/2024 Дэнфорт показал рекордные для себя показатели по количеству сыгранных матчей (71), результативных передач (16) и очков (26).

Примечательно, что Джастин Дэнфорт не был выбран на драфте ни одним клубом Национальной хоккейной лиги. В сезоне-2020/2021 он отыграл 58 матчей в КХЛ за «Витязь», где набрал 55 (23+32) очков.