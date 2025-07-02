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«Юта» подписала контракт с бывшим голкипером «Флориды» и «Вашингтона»

«Юта» подписала контракт с бывшим голкипером «Флориды» и «Вашингтона»
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«Юта Мамонт» объявила о подписании вратаря Витека Ванечека. Как сообщает пресс-служба клуба, подписан однолетний контракт с кэпхитом $ 1,5 млн.

29-летний Ванечек в составе «Флориды Пантерз» выиграл Кубок Стэнли в прошлом сезоне. В прошедшем сезоне голкипер одержал лишь пять побед в 23 матчах с коэффициентом надёжности 3,62 и процентом отражённых бросков 88,4%. Ванечек начинал сезон в составе «Сан-Хосе».

Всего в НХЛ вратарь одержал 96 побед в 188 матчах с поэффициентом надёжности 2,83 и процентом отражённых бросков 90,2%, записав на свой счёт 10 сухих матчей. Голкипер выступал за «Флориду», «Сан-Хосе», «Нью-Джерси» и «Вашингтон».

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