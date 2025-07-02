ИИХФ и НХЛ подписали официальный документ об участии игроков лиги в Олимпиаде 2026 года

Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) сегодня принимала ключевых представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) в присутствии Международного олимпийского комитета (МОК) в его штаб-квартире в Цюрихе. Стороны заключили соглашение, подтверждающее участие спортсменов НХЛ в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Игроки НХЛ примут участие в олимпийском турнире впервые после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи.

Зимние Олимпийские игры — 2026 планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и в Кортина‑д’Ампеццо (Италия). Сборная России по хоккею не примет участие в Олимпиаде, на турнире её заменит французская сборная.