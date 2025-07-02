Ильнур Гизатуллин вошёл в тренерский штаб московского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Во время игровой карьеры Ильнур Альфридович выступал за многие клубы страны, становился чемпионом России вместе с «Ак Барсом» в 1998 году и серебряным призёром в 2000-м.

Свой тренерский путь начал в «Ариада-Акпарс» из города Волжск. С 2014 по 2017 годы был помощником главного тренера в тольяттинской «Ладе», а с 2017-го до марта 2023-го возглавлял «Нефтяник». До июня 2025 года работал в «Адмирале». Дважды признавался лучшим тренером ВХЛ — в 2012 и 2013 годах. Двукратный бронзовый призёр ВХЛ — в 2013 и 2018 годах. Кроме того, был главным тренер студенческой сборной России на Универсиаде-2013.