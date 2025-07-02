Бывший тренер сборной Украины возглавил российский хоккейный клуб «Юнисон-Москва»

Бывший тренер сборной Украины Сергей Витер возглавил российский хоккейный клуб «Юнисон-Москва» из ВХЛ. В украинской национальной команде он работал в 2019-2020 годах.

С 2010 года начал тренерскую карьеру в системе ХК «Донбасс», пройдя путь от помощника до главного тренера. Под его руководством команда четырежды становилась чемпионом Украины и выиграла Континентальный кубок, проводимый под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ). Также именно при нём был установлен рекорд – 37 побед подряд.

В 2019–2020 годах Витер возглавлял тренерский штаб национальной сборной Украины, с которой принимал участие в чемпионате мира (дивизион I, группа «B») и олимпийской квалификации.