Хоккейный клуб «Лада» переведён в Западную конференцию КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В среду, 2 июля, завершилось заочное заседание Правления КХЛ, на котором было принято решение о переводе хоккейного клуба «Лада» (Тольятти) в Западную конференцию. Календарь сезона-2025/2026 будет представлен в пятницу, 4 июля.

Ранее «Лада» представляла Восточную конференцию КХЛ. После исключения подмосковного «Витязя» из состава участников лиги по финансовым причинам на Западе оставалось лишь 10 команд, а на Востоке — 12. После перевода тольяттинской «Лады» на Запад теперь в обеих конференциях равное количество команд — по 11.