Шестёркин: чемпионство «Локомотива» напрашивалось, у них хорошая организация

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин высказался о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина. Вратарь заявил, что его не удивил успех ярославской команды.

«Не всегда получалось смотреть матчи КХЛ в этом сезоне. Старался следить за ребятами, с кем играл или с кем знаком. Но за ходом сезона в целом наблюдал. Чемпионство «Локомотива», конечно, уже напрашивалось. Поэтому победитель Кубка Гагарина в этом сезоне меня не удивил. У них хорошая организация, хороший тренерский штаб. И все ребята играют на высоком уровне. Клуб получил недостающие детали в межсезонье, а молодые ребята проявили себя по полной», — цитирует Шестёркина Legalbet.

В финальной серии железнодорожники одержали победу над челябинским «Трактором» со счётом 4-1.