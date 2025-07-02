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Стали известны подробности контракта Евгения Дадонова с «Нью-Джерси»

Стали известны подробности контракта Евгения Дадонова с «Нью-Джерси»
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Стали известны подробности контракта Евгения Дадонова с «Нью-Джерси Дэвилз». Соглашение с россиянином рассчитано сроком на один сезон, за который форвард заработает $ 1 млн + бонусы. Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман раскрыл подробности бонусной части контракта.

• по $250 тысяч за достижение отметок в 10, 20, 30, 40 и 50 матчей в регулярке
• $300 тысяч за выход в плей-офф при условии хотя бы 40 матчей в регулярке
• $300 тысяч за проход первого раунда плей-офф
• $200 тысяч за проход второго раунда плей-офф
• $100 тысяч за выход в финал Кубка Стэнли
• $100 тысяч за выигранный Кубок при условии хотя бы 50% матчей в каждом раунде.

Дадонов набрал 361 (163+198) очко в карьере НХЛ в 617 матчах регулярного сезона, играя за «Флориду», «Оттаву», «Вегас», «Монреаль» и «Даллас».

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