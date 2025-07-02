«Питтсбург» подписал двухлетний контракт с нападающим Энтони Мантой

«Питтсбург Пингвингз» подписал двухлетний контракт с нападающим Энтони Мантой, сообщает инсайдер Рено Лавуа в соцсети. Контракт предусматривает базовую зарплату в размере $ 2,5 млн и дополнительные $ 2 млн в качестве потенциальных бонусов.

В прошлом сезоне Манта сыграл всего 13 матчей за «Калгари Флеймз», забил четыре гола и отдал три передачи, набрав семь очков, а также получил 11 штрафных минут. В середине ноября Манта получил травму колена и перенёс операцию, которая вывела его из строя на оставшуюся часть сезона.

30-летний форвард провёл в НХЛ 507 матчей, в которых забил 146 голов и отдал 157 результативных передач, набрав 303 очка.