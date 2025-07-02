Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сент-Луис» выставил на драфт отказов защитника Ника Ледди

«Сент-Луис» выставил на драфт отказов защитника Ника Ледди
Аудио-версия:
Комментарии

«Сент-Луис Блюз» выставил на драфт отказов ветерана-защитника Ника Ледди, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли в соцсети. Клуб работал над поиском клуба для его обмена, где он мог бы получить больше игрового времени.

В итоге «Сент-Луис Блюз» так и не смог найти вариант обмена для защитника и теперь надеется, что кто-нибудь заберёт его бесплатно. У американского защитника остался один год по его текущему контракту с зарплатой в $ 4 млн.

34-летний Ледди провёл 31 игру в прошедшем регулярном сезоне, в среднем проводя на льду 18:40, забив два гола и отдав три результативные передачи. За свою карьеру он принял участие в 1042 играх, забил 75 голов и сделал 341 результативную передачу, набрав в общей сложности 416 очков. Ледди стал обладателем Кубка Стэнли в 2013 году в составе «Чикаго Блэкхоукс».

Материалы по теме
Официально
«Сент-Луис Блюз» продлил контракт с вратарём Хофером на два года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android