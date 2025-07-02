«Сент-Луис» выставил на драфт отказов защитника Ника Ледди

«Сент-Луис Блюз» выставил на драфт отказов ветерана-защитника Ника Ледди, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли в соцсети. Клуб работал над поиском клуба для его обмена, где он мог бы получить больше игрового времени.

В итоге «Сент-Луис Блюз» так и не смог найти вариант обмена для защитника и теперь надеется, что кто-нибудь заберёт его бесплатно. У американского защитника остался один год по его текущему контракту с зарплатой в $ 4 млн.

34-летний Ледди провёл 31 игру в прошедшем регулярном сезоне, в среднем проводя на льду 18:40, забив два гола и отдав три результативные передачи. За свою карьеру он принял участие в 1042 играх, забил 75 голов и сделал 341 результативную передачу, набрав в общей сложности 416 очков. Ледди стал обладателем Кубка Стэнли в 2013 году в составе «Чикаго Блэкхоукс».