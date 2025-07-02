Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА обменял нападающего Руслана Исхакова в «Металлург» на форварда Дениса Зернова. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

24-летний Руслан Исхаков в прошлом сезоне пополнил состав ЦСКА, вернувшись из Северной Америки. В прошедшем сезоне форвард провёл 65 матчей с учётом плей-офф и набрал 31 очко — забросил 13 шайб и отдал 18 результативных передач.

29-летний Денис Зернов выступал за «Металлург» с 2021 года. В прошедшем сезоне нападающий провёл 55 матчей с учётом плей-офф и набрал в общей сложности 24 очка — забросил 11 шайб и отдал 13 результативных передач.