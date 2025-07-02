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Нападающий Григорий Денисенко вернулся из АХЛ и планирует найти клуб в России — Winners

Нападающий Григорий Денисенко вернулся из АХЛ и планирует найти клуб в России — Winners
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Агентство Winners сообщило, что нападающий Григорий Денисенко возвращается в Россию из Северной Америке и будет искать трудоустройство в клубах КХЛ. На данный момент права на игрока принадлежат «Локомотиву».

Выбранный «Флоридой» в первом раунде (15-й номер) драфта НХЛ 2018 года, Денисенко дебютировал в НХЛ в сезоне-2020/2021 в составе «Пантерз». Он сыграл 26 встреч в течение трёх сезонов за «Флориду», набрав семь очков и появившись в одном матче во время финала Кубка Стэнли 2023 года. Нападающий перешёл в «Вегас» перед сезоном-2023/2024, за который провёл лишь семь встреч, выступая в основном в АХЛ. Прошлый сезон завершал в системе «Нэшвилл Предаторз».

До приезда в Северную Америку Денисенко отыграл два сезона за «Локомотив» в КХЛ, набрав 18 (10+8) очков в 63 играх регулярного сезона.

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