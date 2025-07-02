Генменеджер «Флориды» рассказал, как ему удалось сохранить костяк команды

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито рассказал, как ему удалось сохранить костяк команды и переподписать контракты о всеми лидерами. В текущее межсезонье многолетние соглашения подписали нападающие Сэм Беннет и Брэд Маршан, а также защитник Аарон Экблад.

«Всё дело в ребятах, нет никаких секретов. Парни хотели быть частью команды, которую они создали. Мы как бы поэтизируем эту команду и сообщество, которым они стали, и я думаю, что это отличный пример того, что это значит для них. Это особенная группа людей. Это особенная среда, и эти трое парней, в частности, понимают и ценят эту возможность. Несмотря на то, что они вносят значительный вклад в это сами по себе, я думаю, что они осознают, что делают эту команду лучше, а команда делает их лучше», — приводит слова Зито официальный сайт НХЛ.