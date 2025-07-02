Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Детройт» подписал контракт с форвардом Эльмером Сёдербломом

«Детройт» подписал контракт с форвардом Эльмером Сёдербломом
Комментарии

«Детройт Ред Уингз» подписал двухлетний контракт с форвардом Эльмером Сёдербломом. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение подписано с кэпхитом $ 1,125 млн до конца сезона-2026/2027.

У Сёдерблома только что закончился контракт новичка, который он подписал с «Детройтом» в июне 2022 года. Зарплата по прошлому соглашению составляла $ 925 тыс. 23-летний игрок станет ограниченно свободным агентом по окончании своего нового контракта.

Сёдерблом был задрафтован в шестом раунде под общим 159-м номером на драфте НХЛ 2019 года. Хотя его не считали главным претендентом, шведский крайний нападающий сумел пробиться в основной состав.

Материалы по теме
Официально
«Детройт» подписал 36-летнего форварда Джеймса ван Римсдайка на один год
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android