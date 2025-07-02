«Детройт» подписал контракт с форвардом Эльмером Сёдербломом

«Детройт Ред Уингз» подписал двухлетний контракт с форвардом Эльмером Сёдербломом. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение подписано с кэпхитом $ 1,125 млн до конца сезона-2026/2027.

У Сёдерблома только что закончился контракт новичка, который он подписал с «Детройтом» в июне 2022 года. Зарплата по прошлому соглашению составляла $ 925 тыс. 23-летний игрок станет ограниченно свободным агентом по окончании своего нового контракта.

Сёдерблом был задрафтован в шестом раунде под общим 159-м номером на драфте НХЛ 2019 года. Хотя его не считали главным претендентом, шведский крайний нападающий сумел пробиться в основной состав.