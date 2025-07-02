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«Питтсбург» подписал контракт с бывшим защитником «Вашингтона» Александром Алексеевым

«Питтсбург» подписал контракт с бывшим защитником «Вашингтона» Александром Алексеевым
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«Питтсбург Пингвинз» подписал контракт с 25-летним защитником Александром Алексеевым. Как сообщает портал Puck Pedia, одностороннее соглашение рассчитано сроком на один год с зарплатой в $ 775 тыс. Россиянин был ограниченно свободным агентом, но не получил квалификационного предложения от «Вашингтон Кэпиталз».

В минувшем розыгрыше плей-офф Алексеев принял участие в 10 матчах и не отметился результативными действиями. В регулярном чемпионате на его счету восемь игр.

Напомним, в текущее межсезонье Алексеев был задержан полицией с применением перцового баллона и обвинён в появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

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