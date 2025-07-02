«Эдмонтон» объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом Кёртисом Лазаром

«Эдмонтон Ойлерз» объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом Кёртисом Лазаром с зарплатой $ 775 тыс.

Лазар провёл 48 игр в прошлом сезоне за «Нью-Джерси Девилз», забив два гола и отдав три результативные передачи и заработав пять очков.

Выбранный в первом раунде «Оттава Сенаторз» в 2013 году (17-е место в общем зачёте), 30-летний нападающий провёл 572 игр в карьере НХЛ, в которых он забил 47 голов и отдал 78 результативных передач, выступая за «Нью-Джерси», «Ванкувер», «Бостон», «Калгари» и «Оттаву».

Лазар выступал в юношеском хоккее за «Эдмонтон Ойл Кингз» Западной хоккейной лиги с 2010 по 2014 год и помог клубу завоевать два чемпионства WHL (2012, 2014) и один Мемориальный кубок (2014).