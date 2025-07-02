Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Вегаса» — об обмене Марнера: он значительно усилит нашу команду

Генменеджер «Вегаса» — об обмене Марнера: он значительно усилит нашу команду
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон оценил обмен нападающего Митчелла Марнера из «Торонто Мэйпл Лифс».

«Мы хотели улучшить нашу команду на флангах. Мы хотели улучшить состав наших крайних нападающих, и Митч Марнер позволяет нам сделать это. Мы получили одного из лучших нападающих в Национальной хоккейной лиге, элитного плеймейкера, потрясающего распасовщика. Он дополняет нашу команду, дополняет наше нападение. Он даёт нам ещё одну звезду на позиции форварда и значительно усиливает нашу команду.

У него была потрясающая карьера в НХЛ. Это будет просто идеальное время для обмена. Он знает наших игроков, которые были частью команды на турнире четырёх наций в канадской сборной, что полезно с точки зрения адаптации», — цитирует Маккриммона пресс-служба клуба.

Марнер в минувшем сезоне принял участие в 81 игре регулярного чемпионата НХЛ, набрав 102 (27+75) очка, установив собственный рекорд по числу отданных результативных передач за сезон. В Кубке Стэнли у Марнера 13 (2+11) очков в 13 матчах.

Материалы по теме
Официально
«Вегас» официально объявил о переходе Марнера из «Торонто»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android