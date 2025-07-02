Генменеджер «Вегаса» — об обмене Марнера: он значительно усилит нашу команду

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон оценил обмен нападающего Митчелла Марнера из «Торонто Мэйпл Лифс».

«Мы хотели улучшить нашу команду на флангах. Мы хотели улучшить состав наших крайних нападающих, и Митч Марнер позволяет нам сделать это. Мы получили одного из лучших нападающих в Национальной хоккейной лиге, элитного плеймейкера, потрясающего распасовщика. Он дополняет нашу команду, дополняет наше нападение. Он даёт нам ещё одну звезду на позиции форварда и значительно усиливает нашу команду.

У него была потрясающая карьера в НХЛ. Это будет просто идеальное время для обмена. Он знает наших игроков, которые были частью команды на турнире четырёх наций в канадской сборной, что полезно с точки зрения адаптации», — цитирует Маккриммона пресс-служба клуба.

Марнер в минувшем сезоне принял участие в 81 игре регулярного чемпионата НХЛ, набрав 102 (27+75) очка, установив собственный рекорд по числу отданных результативных передач за сезон. В Кубке Стэнли у Марнера 13 (2+11) очков в 13 матчах.