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«У «Спартака» всё идёт по плану». Майоров высказался о продлении контракта с Жамновым

«У «Спартака» всё идёт по плану». Майоров высказался о продлении контракта с Жамновым
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Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Борис Майоров высказался о новом контракте «Спартака» с Алексеем Жамновым. Клуб продлил соглашение с 54-летним специалистом на три года.

«Мне нравилась игра команды в прошедшем сезоне, только в серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» получилось очень обидное поражение. Два сезона «Спартак» играл вполне достойно.

Команда не делается за один год, и двух не хватит для этого. Надо идти шаг за шагом, что и делает «Спартак» с Жамновым. Бывают выскочки, как ХК МВД, который дошёл до финала, но это редкое алогичное явление. Думаю, у «Спартака» всё идёт по плану.

В составе клуба достаточное количество молодых игроков, молодёжная команда выиграла чемпионат, хорошо выступил «Химик» [в ВХЛ]. Есть из кого выбирать, и вопрос только в доводке этих игроков в команду мастеров», — цитирует Майорова ТАСС.

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