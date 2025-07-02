В «Рейнджерс» рассказали, как Гавриков поможет команде решить проблемы в обороне

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри заявил, что приобретённый защитник Владислав Гавриков поможет решить проблемы при игре в обороне. С россиянином подписан семилетний контракт.

«Всё начинается с нашей зоны. У нас были проблемы при игре в обороне в прошлом сезоне. Мы должны лучше играть перед нашими вратарями. Гавриков имеет все необходимые навыки. Он крепкий и большой, хорош в единоборствах и при игре в обороне. Он может дополнить своего партнёра, будь то Фокс или любой другой наш правый защитник. Вот что волновало всех нас», — цитирует Друри пресс-служба клуба.

В сезоне-2024/2025 россиянин провёл за «Лос-Анджелес Кингз» все 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 27 результативных передач. Также на его счету шесть матчей в Кубке Стэнли и два голевых паса.