«Нью-Джерси» подписал контракт с нападающим Коди Глассом на $ 5 млн

«Нью-Джерси Дэвилз» объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Коди Глассом. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение подписано на общую сумму $ 5 млн с кэпхитом $ 2,5 млн.

25-летний Гласс отыграл свой шестой сезон в НХЛ и набрал семь очков (2+5) в 14 играх регулярного сезона.

Гласс был выбран «Вегас Голден Найтс» шестым в общем зачёте на драфте НХЛ 2017 года. Он набрал 86 очков за карьеру (33+53) в 238 играх регулярного сезона. Гласс представлял свою родную страну Канаду на юниорских и молодёжных чемпионатах мира и помог Канаде завоевать золотую медаль в своем единственном появлении на чемпионате мира среди взрослых.