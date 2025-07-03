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Максим Шабанов стал игроком «Нью-Йорк Айлендерс»

Максим Шабанов стал игроком «Нью-Йорк Айлендерс»
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Российский хоккеист Максим Шабанов, минувший сезон проведший в составе челябинского «Трактора», подписал годичный контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

В прошедшей кампании 24-летний хоккеист в 65 матчах регулярного чемпионата набрал 67 (23+44) очков. В Кубке Гагарина на его счету 21 матч и 20 (10+10) набранных очков. «Трактор» дошёл в турнире до финала, где проиграл ярославскому «Локомотиву» 1-4. Шабанов вошёл в символическую сборную сезона от КХЛ, всего в лиге за 243 матча (включая плей-офф) хоккеист набрал 181 (80+101) очко.

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