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В «Питтсбурге» подтвердили подписание контракта с Александром Алексеевым

«Питтсбург Пингвинз» подтвердил подписание контракта с российским защитником Александром Алексеевым, сообщается на официальном сайте клуба.

Алексеев подписал с «Питтсбургом» однолетний контракт. Соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26 и имеет среднюю годовую зарплату в размере $ 775 тыс.

Россиянин был ограниченно свободным агентом, но не получил квалификационного предложения от «Вашингтон Кэпиталз».

Алексеев в сезоне 2024/25 выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и их фарм-клуб «Херши Бирс» из АХЛ. Он провёл 8 матчей в НХЛ и 3 игры в АХЛ, отметившись двумя результативными передачами за «Херши».

Напомним, в текущее межсезонье Алексеев был задержан полицией с применением перцового баллона и обвинён в появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.