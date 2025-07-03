Обладатель Президентского кубка «Виннипег» объявил о подписании 35-летнего Нюквиста

Шведский нападающий Густав Нюквист, игравший в сезоне-2024/2025 за «Нэшвилл Предаторз» и «Миннесоту Уайлд», подписал контракт с обладателем Президентского кубка «Виннипег Джетс». Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

Соглашение рассчитано на один год со средней зарплатой в размере $ 3,25 млн.

Напомним, в марте 2023 года 35-летний хоккеист был обменян из «Нэшвилла» в «Миннесоту» на выбор во втором раунде драфта 2026 года. По окончании кампании швед стал неограниченно свободным агентом

Нюквист провёл 863 матча в регулярных чемпионатах НХЛ за «Миннесоту», «Нэшвилл», «Коламбус», «Сан-Хосе» и «Детройт», в которых набрал 531 (209+322) очко. В Кубке Стэнли на его счету 83 игры и 30 очков: 6 голов и 24 ассиста.

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