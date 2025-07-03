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«Если Овечкин может так ходить, и я попробую». Проспект «Вашингтона» — об отсутствии зуба

«Если Овечкин может так ходить, и я попробую». Проспект «Вашингтона» — об отсутствии зуба
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Проспект «Вашингтон Кэпиталз» Эндрю Кристалл высказался об отсутствии у себя переднего зуба.

Во время сезона в WHL за «Спокан Чифс» Кристалл получил клюшкой по лицу, удар выбил один из передних резцов. На учебно-тренировочном сборе «Вашингтона» в 2025 году он предстал без переднего зуба и упомянул российского нападающего Александра Овечкина, который также играет с отсутствующим передним зубом, который потерял в 2007 году.

«Я кайфовал без зуба. Надевал флиппер только если шёл с родителями на ужин или ещё куда. Но мне, честно говоря, нравится, как это выглядит. Если Александр Овечкин может так ходить, может, и я попробую», — приводит слова Кристалла Russian Machine Never Breaks.

Кристалл был выбран «Вашингтоном» во втором раунде в 2023 году.

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