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«Сент-Луис» объявил о заключении контракта с Пиусом Зутером

«Сент-Луис» объявил о заключении контракта с Пиусом Зутером
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Официальный сайт НХЛ сообщил о заключении контракта между «Сент-Луис Блюз» и 29-летним швейцарским нападающим Пиусом Зутером. Соглашение подписано сроком на два года, общая заработная плата игрока за этот период составит $ 8,25 млн.

В течение двух последних сезонов Зутер выступал за «Ванкувер Кэнакс», в прошедшем сезоне-2024/2025 на его счету 46 (25+21) очков в 81 матче регулярного чемпионата. С 2021 по 2023 год швейцарский форвард защищал цвета «Детройт Ред Уингз», до этого провёл один сезон в «Чикаго Блэкхоукс». Всего за карьеру на его счету 162 (82+80) очка в 364 играх регулярки НХЛ.

Видео: Лучший снайпер в истории НХЛ

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