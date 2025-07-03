Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

40-летний Брент Бёрнс стал игроком «Колорадо»

40-летний Брент Бёрнс стал игроком «Колорадо»
Комментарии

40-летний канадский защитник Брент Бёрнс перешёл в «Колорадо Эвеланш», подписав однолетний контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба американской команды.

Зарплата игрока составит $ 1 млн. Также в контракте прописаны возможные бонусы до $ 3 млн за сыгранные матчи.

Последние три сезона Бёрнс выступал за «Каролину Харрикейнз». Кроме того, ранее канадец выступал в составе «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесоты Уайлд». Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ хоккеист набрал 910 (261+649) очков в 1497 играх при показателе полезности «+10». В Кубке Стэнли Брент сыграл 134 матча, забив 24 гола и отдав 56 результативных передач.

Материалы по теме
Брент Бёрнс провёл 910-ю игру подряд в НХЛ. Он вошёл в топ-5 по матчам без пропусков

Лучший снайпер в истории НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android