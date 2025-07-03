40-летний Брент Бёрнс стал игроком «Колорадо»

40-летний канадский защитник Брент Бёрнс перешёл в «Колорадо Эвеланш», подписав однолетний контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба американской команды.

Зарплата игрока составит $ 1 млн. Также в контракте прописаны возможные бонусы до $ 3 млн за сыгранные матчи.

Последние три сезона Бёрнс выступал за «Каролину Харрикейнз». Кроме того, ранее канадец выступал в составе «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесоты Уайлд». Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ хоккеист набрал 910 (261+649) очков в 1497 играх при показателе полезности «+10». В Кубке Стэнли Брент сыграл 134 матча, забив 24 гола и отдав 56 результативных передач.

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