«Вегас» объявил о завершении двух сделок

«Вегас Голден Найтс» на своём официальном сайте объявил о подписании контрактов с двумя канадскими защитниками: 24-летним Кейданом Корчаком и 28-летним Джереми Дэвисом.

Команда подписала новое четырёхлетнее соглашение с Корчаком на среднюю годовую зарплату в размере $ 3,25 млн. Ранее он четыре сезона выступал в первой команде «золотых рыцарей». Всего в регулярке он сыграл 77 матчей, забив один гол и отдав 20 результативных передач.

Дэвис является новичком команды. Канадец подписал контракт, рассчитанный на два сезона. Его зарплата не раскрывается. Джереми провёл минувший сезон в команде АХЛ «Беллевиль Сенаторз». Всего в НХЛ за профессиональную карьеру он сыграл 23 матча (22 за «Нэшвилл Предаторз» и один в составе «Баффало Сэйбрз»). В его активе три ассиста.

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