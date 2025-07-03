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«Американские горки». Бёзер — о семилетнем контракте за час до статуса свободного агента

«Американские горки». Бёзер — о семилетнем контракте за час до статуса свободного агента
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер прокомментировал заключение с клубом нового контракта со сроком действия семь лет и кэпхитом $ 7,25 млн. Вариант с продлением соглашения с «Кэнакс» появился в последний час перед переходом игрока в статус неограниченно свободного агента.

«Это были американские горки. У меня в голове всё перемешалось за это время. Я точно не думал, что такое может произойти. Телефонный звонок в последний час всё изменил, и я просто счастлив, что мы смогли найти общий язык и что-то придумать.

Думаю, в глубине души я был полностью готов отправиться куда-то ещё. У меня в голове был список команд, которые, как мне казалось, могли бы мне подойти, но я всё равно чувствовал себя не в своей тарелке. А потом они позвонили, и, в конце концов, думаю, моё сердце всё ещё было в Ванкувере.

Этот звонок словно возник из ниоткуда, так что для меня это было настоящим шоком, но, когда мне позвонили, я сказал своему агенту: «Заключай сделку», — приводит слова Бёзера официальный сай НХЛ.

28-летний Брок Бёзер выступал за «Ванкувер» всю свою карьеру в НХЛ, которая стартовала в 2017 году. В прошедшем сезоне форвард стал вторым бомбардиром «Кэнакс», набрав 50 (25+25) очков в 75 матчах регулярного сезона.

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