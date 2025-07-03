Голдин подписал контракт с клубом НБА, Шабанов перешёл в «Айлендерс». Главное к утру

«Майами Хит» из НБА объявил о подписании российского центрового Владислава Голдина на двусторонний контракт, российский хоккеист Максим Шабанов, минувший сезон проведший в составе челябинского «Трактора», подписал годичный контракт новичка с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», 80-я ракетка мира россиянка Камилла Рахимова вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв пятый номер рейтинга WTA итальянку Жасмин Паолини. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».