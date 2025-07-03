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3 июля главные новости спорта, результаты футбола, переходы НХЛ, обмены НБА, трансферы РПЛ, Уимблдон, бокс, Голдин, Шабанов

Голдин подписал контракт с клубом НБА, Шабанов перешёл в «Айлендерс». Главное к утру
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«Майами Хит» из НБА объявил о подписании российского центрового Владислава Голдина на двусторонний контракт, российский хоккеист Максим Шабанов, минувший сезон проведший в составе челябинского «Трактора», подписал годичный контракт новичка с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», 80-я ракетка мира россиянка Камилла Рахимова вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв пятый номер рейтинга WTA итальянку Жасмин Паолини. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Майами» объявил о подписании контракта с Владиславом Голдиным.
  2. Максим Шабанов стал игроком «Нью-Йорк Айлендерс».
  3. Камилла Рахимова сенсационно обыграла Жасмин Паолини во втором круге Уимблдона-2025.
  4. ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами из России до лета 2026 года.
  5. «Питтсбург» подписал контракт с бывшим защитником «Вашингтона» Александром Алексеевым.
  6. Определились финалисты Золотого кубка КОНКАКАФ — 2025.
  7. Анастасия Павлюченкова обыграла Эшлин Крюгер и вышла в третий круг Уимблдона.
  8. Трансфер Жерсона в «Зенит» отложен из-за санкций в отношении российских банковРуа.
  9. Джеймс Диккенс победил Альберта Батыргазиева техническим нокаутом в четвёртом раунде.
  10. Диана Шнайдер неожиданно проиграла 118-й ракетке мира во втором круге Уимблдона.
  11. «Фейеноорд» сделал предложение «Спартаку» по Угальде — 1908.nl.
  12. В НБА готовится обмен с участием рекордного числа команд.
  13. Только одна теннисистка из топ-5 посева осталась на Уимблдоне после третьего дня турнира.
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