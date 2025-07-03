Голдин подписал контракт с клубом НБА, Шабанов перешёл в «Айлендерс». Главное к утру
«Майами Хит» из НБА объявил о подписании российского центрового Владислава Голдина на двусторонний контракт, российский хоккеист Максим Шабанов, минувший сезон проведший в составе челябинского «Трактора», подписал годичный контракт новичка с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», 80-я ракетка мира россиянка Камилла Рахимова вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв пятый номер рейтинга WTA итальянку Жасмин Паолини. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Майами» объявил о подписании контракта с Владиславом Голдиным.
- Максим Шабанов стал игроком «Нью-Йорк Айлендерс».
- Камилла Рахимова сенсационно обыграла Жасмин Паолини во втором круге Уимблдона-2025.
- ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами из России до лета 2026 года.
- «Питтсбург» подписал контракт с бывшим защитником «Вашингтона» Александром Алексеевым.
- Определились финалисты Золотого кубка КОНКАКАФ — 2025.
- Анастасия Павлюченкова обыграла Эшлин Крюгер и вышла в третий круг Уимблдона.
- Трансфер Жерсона в «Зенит» отложен из-за санкций в отношении российских банков — Руа.
- Джеймс Диккенс победил Альберта Батыргазиева техническим нокаутом в четвёртом раунде.
- Диана Шнайдер неожиданно проиграла 118-й ракетке мира во втором круге Уимблдона.
- «Фейеноорд» сделал предложение «Спартаку» по Угальде — 1908.nl.
- В НБА готовится обмен с участием рекордного числа команд.
- Только одна теннисистка из топ-5 посева осталась на Уимблдоне после третьего дня турнира.
Материалы по теме
Комментарии