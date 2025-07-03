Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Никитин сообщил, что ещё не отдыхал после чемпионского сезона с «Локомотивом»

Игорь Никитин сообщил, что ещё не отдыхал после чемпионского сезона с «Локомотивом»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин признался, что ещё не отдыхал после чемпионского сезона с «Локомотивом».

— Виктор Тихонов думал о хоккее, даже когда отдыхал у моря. Удалось ли вам отдохнуть после такого напряжённого сезона?
— Ещё нет. Слава богу, что работа — это моё любимое занятие. Поэтому иногда и на работе отдыхаешь.

— Несколько лет назад вы говорили, что у вас давно не было отпуска. Хватает ли у вас времени на какие-то увлечения, не связанные с хоккеем?
— Моя семья — это самое большое моё увлечение. Всё своё свободное от работы время посвящаю семье: я и отдыхаю, и заряжаюсь там, а также получаю вдохновение, – цитирует Никитина ТАСС.

Материалы по теме
«Принял новый вызов как мотивацию и шаг в развитии». Первое интервью с Никитиным в ЦСКА
Эксклюзив
«Принял новый вызов как мотивацию и шаг в развитии». Первое интервью с Никитиным в ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android