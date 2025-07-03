Игорь Никитин сообщил, что ещё не отдыхал после чемпионского сезона с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин признался, что ещё не отдыхал после чемпионского сезона с «Локомотивом».

— Виктор Тихонов думал о хоккее, даже когда отдыхал у моря. Удалось ли вам отдохнуть после такого напряжённого сезона?

— Ещё нет. Слава богу, что работа — это моё любимое занятие. Поэтому иногда и на работе отдыхаешь.

— Несколько лет назад вы говорили, что у вас давно не было отпуска. Хватает ли у вас времени на какие-то увлечения, не связанные с хоккеем?

— Моя семья — это самое большое моё увлечение. Всё своё свободное от работы время посвящаю семье: я и отдыхаю, и заряжаюсь там, а также получаю вдохновение, – цитирует Никитина ТАСС.