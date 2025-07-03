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В «Чикаго» рассказали о ходе переговоров по новому контракту Коннора Бедарда

В «Чикаго» рассказали о ходе переговоров по новому контракту Коннора Бедарда
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Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон рассказал о ходе переговоров по новому контракту с нападающим Коннором Бедардом. Следующий сезон станет для форварда последним по текущему контракту новичка.

«Я, возможно, не хочу слишком углубляться в это, но мы ведём переговоры. Поэтому я думаю, что это показатель открытости для обсуждения. Он ясно выразил свои мысли в конце сезона и впоследствии в других интервью, что он предан «Чикаго» и хочет остаться здесь надолго, и мы, очевидно, хотим, чтобы он был здесь надолго, так что здесь есть взаимное согласие. Посмотрим, но, если скоро мы сможем что-то сделать, это будет здорово», — цитирует Дэвидсона пресс-служба клуба.

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