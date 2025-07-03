Главный тренер санкт-петербургского СКА Игорь Ларионов рассказал, какой футбольный клуб он хотел бы тренировать.

«Если бы мне дали шанс в футболе после тренерской карьеры в хоккее, я хотел бы тренировать «СКА-Хабаровск». В Первой лиге очень много креативности! Вы знаете, и болельщики знают, что мне импонирует атакующий и креативный стиль игры, но такой креативности, как у Эльдара Низамутдинова, я нигде не встречал!» – цитирует Ларионова Sports.ru.

«СКА-Хабаровск» с 2002 года провёл 22 сезона в ФНЛ. В сезоне-2017/2018 команда выступала в Премьер-Лиге. В прошлом сезоне дальневосточники финишировали на шестом месте в Первой лиге.