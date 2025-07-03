Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Ларионов рассказал, какой футбольный клуб он хотел бы тренировать

Игорь Ларионов рассказал, какой футбольный клуб он хотел бы тренировать
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского СКА Игорь Ларионов рассказал, какой футбольный клуб он хотел бы тренировать.

«Если бы мне дали шанс в футболе после тренерской карьеры в хоккее, я хотел бы тренировать «СКА-Хабаровск». В Первой лиге очень много креативности! Вы знаете, и болельщики знают, что мне импонирует атакующий и креативный стиль игры, но такой креативности, как у Эльдара Низамутдинова, я нигде не встречал!» – цитирует Ларионова Sports.ru.

«СКА-Хабаровск» с 2002 года провёл 22 сезона в ФНЛ. В сезоне-2017/2018 команда выступала в Премьер-Лиге. В прошлом сезоне дальневосточники финишировали на шестом месте в Первой лиге.

Материалы по теме
Игорь Ларионов рассказал о самом запоминающемся футбольном матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android