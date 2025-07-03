Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский поздравил «Ладу» с переводом в Западную конференцию.

«Поздравляю «Ладу» с переводом на Запад, сэкономят на переездах. Для клуба это положительное событие, не так далеко летать будут, логистика легче.

Не знаю, будут или нет у них шансы на плей-офф в Западной конференции. В клуб пришло новое руководство, которое собирает новую команду. Почему вы не спрашиваете, попадёт ли СКА в плей-офф? Пока можно «Ладу» поздравить лишь с тем, что они сэкономят на перелётах», – цитирует Сушинского «Советский спорт».

Ранее «Лада» представляла Восточную конференцию КХЛ. После исключения подмосковного «Витязя» из состава участников лиги по финансовым причинам на Западе оставалось лишь 10 команд, а на Востоке — 12. После перевода тольяттинской «Лады» на Запад теперь в обеих конференциях равное количество команд — по 11.