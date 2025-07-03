Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Максим Сушинский поздравил «Ладу» с переводом в Западную конференцию

Максим Сушинский поздравил «Ладу» с переводом в Западную конференцию
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский поздравил «Ладу» с переводом в Западную конференцию.

«Поздравляю «Ладу» с переводом на Запад, сэкономят на переездах. Для клуба это положительное событие, не так далеко летать будут, логистика легче.

Не знаю, будут или нет у них шансы на плей-офф в Западной конференции. В клуб пришло новое руководство, которое собирает новую команду. Почему вы не спрашиваете, попадёт ли СКА в плей-офф? Пока можно «Ладу» поздравить лишь с тем, что они сэкономят на перелётах», – цитирует Сушинского «Советский спорт».

Ранее «Лада» представляла Восточную конференцию КХЛ. После исключения подмосковного «Витязя» из состава участников лиги по финансовым причинам на Западе оставалось лишь 10 команд, а на Востоке — 12. После перевода тольяттинской «Лады» на Запад теперь в обеих конференциях равное количество команд — по 11.

Материалы по теме
Официально
Хоккейный клуб «Лада» переведён в Западную конференцию КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android