Московское «Динамо» огласило тренерский штаб на сезон-2025/2026 КХЛ. К бригаде Алексея Кудашова присоединился старший тренер Ильнур Гизатуллин, в прошлом сезоне работавший в «Адмирале».

Также в тренерский штаб вошёл Андрей Скопинцев, который с 2015 года с перерывом на один сезон работает тренером основной команды московского клуба. С сезона-2021/2022 входит в штаб тренер по развитию Андрей Писарев. Присоединился к динамовцам перед началом прошлого сезона тренер вратарей Артём Яцкевич. С мая 2021 года тренером по физической подготовке является Ларс-Йоран Альквист. Третий сезон в клубе проведёт тренер по физической подготовке Александр Ахлаткин.

В прошлом сезоне «Динамо» уступило «Трактору» в полуфинале Кубка Гагарина.