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ЦСКА объявил об обмене нападающими с «Металлургом»

ЦСКА объявил об обмене нападающими с «Металлургом»
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ЦСКА объявил об обмене нападающими с «Металлургом». В магнитогорскую команду отправился форвард Руслан Исхаков, а в обратном направлении проследовал нападающий Денис Зернов. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем обмене.

24-летний Руслан Исхаков в прошлом сезоне пополнил состав ЦСКА, вернувшись из Северной Америки. В прошедшем сезоне форвард провёл 65 матчей с учётом плей-офф и набрал 31 очко — забросил 13 шайб и отдал 18 результативных передач.

29-летний Денис Зернов выступал за «Металлург» с 2021 года. В прошедшем сезоне нападающий провёл 55 матчей с учётом плей-офф и набрал в общей сложности 24 очка — забросил 11 шайб и отдал 13 результативных передач.

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