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Нападающий Морган Фрост продлил контракт с «Калгари» сроком на два года

Нападающий Морган Фрост продлил контракт с «Калгари» сроком на два года
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26-летний нападающий Морган Фрост продлил контракт с «Калгари Флэймз» сроком на два года, информирует пресс-служба команды. Как сообщает портал Puck Pedia, кэпхит соглашения составляет $ 4,38 млн. Его зарплата по прошлому контракту составляла $ 2,1 млн.

В 81 матче прошлого сезона за «Калгари» и «Филадельфию Флайерз» Фрост набрал 37 очков — забросил 14 шайб и отдал 23 результативные передачи. Фрост был участником обмена российского нападающего Андрея Кузьменко в «Филадельфию».

Всего в Национальной хоккейной лиге канадский нападающий провёл 310 матчей, в которых набрал 147 очков — забросил 53 шайбы и отдал 94 результативные передачи.

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