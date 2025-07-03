Трое нападающих приняли квалификационные предложения «Сибири»

Нападающие Иван Климович, Владимир Михалёв и Егор Климович приняли квалификационные предложения «Сибири» и продолжат играть в системе клуба. Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, двусторонние контракты с Егором Климовичем и Владимиром Михалёвым подписаны на два года, с Иваном Климовичем на один год.

Все хоккеисты – воспитанники новосибирского клуба. Иван Климович провёл за «Сибирь» 96 матчей (восемь шайб и семь передач), Владимир Михалёв 25 матчей (четыре шайбы и две передачи), Егор Климович 32 матча (одна шайба и две передачи).

В прошлом сезоне «Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву» в первом раунде Кубка Гагарина.