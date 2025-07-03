Стали известны подробности контракта Максима Шабанова с «Айлендерс»

Инсайдер НХЛ Кевин Уикса раскрыл подробности контракта нападающего Максима Шабанова с «Нью-Йорк Айлендерс». Кэпхит соглашения составляет $ 975 тыс., а бонусами россиянин может получить ещё до $ 3,5 млн.

Бонусы разделены на классы «А» и «В». По классу «А» хоккеист может получить по $ 250 тыc. за каждое из следующих достижений (суммарно не более $ 1 млн):

• 20 голов;

• 35 передач;

• 60 очков;

• Топ-6 по среднему игровому времени среди форвардов команды (нужно провести минимум 42 матча за сезон);

• Топ-3 по показателю полезности в команде (нужно провести минимум 42 матча за сезон);

• 0,73 и более очка за игру (нужно провести минимум 42 матча за сезон);

• Попадание в сборную новичков по итогам сезона или попадание на Матч звёзд НХЛ.

Бонусы класса «В» не могут превышать $ 2,5 млн и полагаются за одно из следующих достижений:

• Топ-10 в НХЛ по голам, передачам, очкам или очкам в среднем за матч (нужно провести минимум 42 матча за сезон);

• Получение одного из индивидуальных призов по итогам сезона в НХЛ. Для нападающих в зачёт идут только «Харт Трофи», «Селки Трофи», «Морис Ришар Трофи» или «Конн Смайт Трофи»;

• Попадание в первую или вторую символическую сборную НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

В прошедшей кампании 24-летний хоккеист в 65 матчах регулярного чемпионата набрал 67 (23+44) очков. В Кубке Гагарина на его счету 21 матч и 20 (10+10) набранных очков. «Трактор» дошёл в турнире до финала, где проиграл ярославскому «Локомотиву» 1-4. Шабанов вошёл в символическую сборную сезона от КХЛ, всего в лиге за 243 матча (включая плей-офф) хоккеист набрал 181 (80+101) очко.