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Гэри Беттмэн высказался об участии игроков НХЛ в Олимпиаде 2026 года

Гэри Беттмэн высказался об участии игроков НХЛ в Олимпиаде 2026 года
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Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн высказался о допуске игроков НХЛ на Олимпиаду-2026. Ранее ИИХФ, НХЛ, Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA), а также Международный олимпийский комитет (МОК) заключили соглашение о допуске хоккеистов НХЛ к участию в зимних олимпийских играх 2026 года в Милане.

«Мы рады подтвердить участие игроков НХЛ в Олимпийских играх 2026 года. Олимпиада – это шанс продемонстрировать мастерство и талант наших игроков на международной арене. Мы гордимся тем, что смогли договориться с ИИХФ, NHLPA и МОК, чтобы воплотить это в реальность и тем самым способствовать глобальному развитию хоккея», – цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

Зимние Олимпийские игры — 2026 планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо (Италия). Сборная России по хоккею не примет участия в Олимпиаде, на турнире её заменит французская сборная.

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