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«Конечно, это обидно». Шестёркин высказался о недопуске сборной России до Олимпиады-2026

«Конечно, это обидно». Шестёркин высказался о недопуске сборной России до Олимпиады-2026
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал недопуск сборной России до участия в Олимпиаде 2026 года. На хоккейном олимпийском турнире российскую сборную заменит национальная команда Франции.

«Конечно, это обидно. Для любого спортсмена попасть на Олимпиаду и представлять свою страну на таком великом соревновании — это первостепенное желание. Но мы не вправе решать», — цитирует Шестёркина ТАСС.

Сборная России отстранена от всех международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея с 2022 года. Национальная команда уже пропустила четыре чемпионата мира, а также не выступит на мировом первенстве и Олимпиаде в 2026 году.

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