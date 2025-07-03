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Буцаев: не стоит придавать трагического значения тому, как Кузнецов выступил за СКА

Буцаев: не стоит придавать трагического значения тому, как Кузнецов выступил за СКА
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Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев считает, что Евгений Кузнецов может успешно выступать в НХЛ. Ранее стало известно, что 33-летний форвард планирует продолжить карьеру в НХЛ.

«Конечно, Кузнецов может играть на уровне НХЛ. Его мастерство и опыт безоговорочно. Не стоит придавать трагического значения тому, как он выступил за СКА в прошедшем сезоне. Если у него есть предложения из НХЛ – хорошо, значит, он ещё востребован. Дай бог, чтобы он ещё много лет приносил пользу хоккею», — приводит слова Буцаева «Советский спорт».

В минувшем сезоне Кузнецов выступал за СКА. На данный момент он находится без контракта. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков.

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