Буцаев: не стоит придавать трагического значения тому, как Кузнецов выступил за СКА

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев считает, что Евгений Кузнецов может успешно выступать в НХЛ. Ранее стало известно, что 33-летний форвард планирует продолжить карьеру в НХЛ.

«Конечно, Кузнецов может играть на уровне НХЛ. Его мастерство и опыт безоговорочно. Не стоит придавать трагического значения тому, как он выступил за СКА в прошедшем сезоне. Если у него есть предложения из НХЛ – хорошо, значит, он ещё востребован. Дай бог, чтобы он ещё много лет приносил пользу хоккею», — приводит слова Буцаева «Советский спорт».

В минувшем сезоне Кузнецов выступал за СКА. На данный момент он находится без контракта. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков.