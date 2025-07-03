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«В спорте возможно всё». Павел Буре рассказал, стоит ли Макдэвиду покидать «Эдмонтон»

«В спорте возможно всё». Павел Буре рассказал, стоит ли Макдэвиду покидать «Эдмонтон»
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Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре считает, что у капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида нет причин покидать канадский клуб. Суперзвезда НХЛ дважды подряд проиграл с командой в финале Кубка Стэнли.

«Послушайте, в спорте возможно всё. Я знаю ребят, которые выигрывали по четыре Кубка Стэнли, почти не играя – были седьмыми или восьмыми защитниками. А есть суперзвёзды, которые так и не завоевали ни одного. У каждого – свой путь.

Макдэвид делает всё, что только можно, чтобы выиграть Кубок. Это видно по тому, как он выкладывается в каждом матче. Но хоккей – командная игра. Никто не может выиграть в одиночку. Тем не менее Коннор был феноменален в плей-офф. «Эдмонтон» уже сейчас – очень сильная команда. Они два года подряд доходят до финала. А кто по большому счёту лучше? Может быть, только «Флорида». И то, «Ойлерз» дали им бой – шесть матчей в этом году, семь – в прошлом. Если команда дважды подряд выходит в финал Кубка Стэнли – у неё, безусловно, светлое будущее. Руководство клуба тоже делает хорошую работу по формированию состава», – цитирует Буре RG.

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