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Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и главного тренера СКА Игоря Ларионова

Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и главного тренера СКА Игоря Ларионова
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Состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и главного тренера хоккейного клуба СКА Игоря Ларионова.

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, на встрече шла речь о стоящих перед командой задачах и подготовке к сезону-2025/2026. Рассмотрен ход работы по формированию тренерского штаба и состава команды. Отмечено, что особое внимание тренерский штаб будет уделять раскрытию потенциала молодых игроков.

В прошлом сезоне СКА уступил московскому «Динамо» в первом раунде плей-офф в серии из шести матчей. По итогам сезона был отправлен в отставку главный тренер Роман Ротенберг.

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