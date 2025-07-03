Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и главного тренера СКА Игоря Ларионова

Состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и главного тренера хоккейного клуба СКА Игоря Ларионова.

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, на встрече шла речь о стоящих перед командой задачах и подготовке к сезону-2025/2026. Рассмотрен ход работы по формированию тренерского штаба и состава команды. Отмечено, что особое внимание тренерский штаб будет уделять раскрытию потенциала молодых игроков.

В прошлом сезоне СКА уступил московскому «Динамо» в первом раунде плей-офф в серии из шести матчей. По итогам сезона был отправлен в отставку главный тренер Роман Ротенберг.