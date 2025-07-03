Агент Хуснутдинова: в «Бостоне» видят Марата в основном составе

Хоккейный скаут агентства WINNERS Максим Соловьёв поделился мыслями о новом двухлетнем контракте российского нападающего Марата Хуснутдинова с «Бостон Брюинз» зарплатой в $ 925 тыс.

– Марату понравился город, коллектив, тем более команда находится на этапе перестройки, идёт обновление ребят. Поэтому он захотел там остаться, несмотря на небольшой контракт. Одобряю стремление Марата продолжать играть в НХЛ. Мы выбрали двухлетний вариант, пусть и на небольшие деньги. Дальше всё зависит от Марата, покажет себя — продлит следующий на улучшенных условиях. Я рад, что контракт подписан, думаю, что он будет развиваться под руководством Марко Штурма.

– Что сказал новый главный тренер в личной беседе? Что обещал?

– Такого там нет. Штурм сказал лишь, что заинтересован в Марате, видит его в основном составе. О том, в каком звене его видят, речь также не шла, хотя всё в его руках, и всё может быть, — цитирует Соловьёва Metaratings.ru.