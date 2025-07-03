Жамнов: руководство «Спартака» хотело заключить со мной пятилетний контракт. Пока не готов

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал новый трёхлетний контракт с клубом.

— Почему сроки подписания нового контракта со «Спартаком» так сильно затянули?

— Договорённость о подписании нового контракта была раньше, мы давно всё обсудили, поэтому понимал, что останусь здесь. Руководство хотело заключить со мной пятилетний контракт, но я пока не готов к таким долгосрочным соглашениям. Я сперва хотел на два года, в итоге пришли к компромиссу и подписали на три сезона. «Спартак» планирует начать сезон-2027/2028 на новой арене, поэтому три года — оптимальный вариант. Посмотрим, как будет дальше, — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.