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Жамнов объяснил, почему отказал другим клубам КХЛ, которые предлагали ему лучшие условия

Жамнов объяснил, почему отказал другим клубам КХЛ, которые предлагали ему лучшие условия
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов объяснил, почему отказал другим клубам КХЛ, которые предлагали ему лучшие условия. Специалист подписал новый трёхлетний контракт с красно-белыми.

— Переговоры начали вести ещё по ходу плей-офф?
— Мы с руководителями клуба встретились после плей-офф. Конечно, разговоры перед плей-офф тоже были, но договорились вернуться к конкретному обсуждению всех деталей после окончания сезона. У меня хорошие отношения с руководством, мы друг друга полностью понимаем, поэтому диалог получился позитивным.

— Действительно ли у вас были предложения от других клубов КХЛ, о чём писали в прессе?
— Были, для меня это, не скрою, приятно. Когда я разговаривал с представителями других команд, то они понимали, что в первую очередь мои выбор и настрой будут в пользу «Спартака». Я не собирался никуда уходить. Если бы я не получил предложения от спартаковцев, то посмотрел бы, как быть дальше, а так меня всё устраивает. Команда строится, хочется доделать всё начатое до конца, чтобы всё получилось правильно и с умом. Кстати, предложения в финансовом плане от других клубов были очень хорошие, денег предлагали много, но у меня, повторюсь, отличные отношения с руководством «Спартака». Это сыграло ключевую роль», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Жамновым читайте на «Чемпионате»:
«Денег предлагали много, но я не собирался уходить из «Спартака». Интервью с Жамновым
Эксклюзив
«Денег предлагали много, но я не собирался уходить из «Спартака». Интервью с Жамновым
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