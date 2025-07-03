Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов объяснил, почему отказал другим клубам КХЛ, которые предлагали ему лучшие условия. Специалист подписал новый трёхлетний контракт с красно-белыми.

— Переговоры начали вести ещё по ходу плей-офф?

— Мы с руководителями клуба встретились после плей-офф. Конечно, разговоры перед плей-офф тоже были, но договорились вернуться к конкретному обсуждению всех деталей после окончания сезона. У меня хорошие отношения с руководством, мы друг друга полностью понимаем, поэтому диалог получился позитивным.

— Действительно ли у вас были предложения от других клубов КХЛ, о чём писали в прессе?

— Были, для меня это, не скрою, приятно. Когда я разговаривал с представителями других команд, то они понимали, что в первую очередь мои выбор и настрой будут в пользу «Спартака». Я не собирался никуда уходить. Если бы я не получил предложения от спартаковцев, то посмотрел бы, как быть дальше, а так меня всё устраивает. Команда строится, хочется доделать всё начатое до конца, чтобы всё получилось правильно и с умом. Кстати, предложения в финансовом плане от других клубов были очень хорошие, денег предлагали много, но у меня, повторюсь, отличные отношения с руководством «Спартака». Это сыграло ключевую роль», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.