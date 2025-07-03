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Жамнов — о селекции: у «Спартака» есть свой фиксированный бюджет, должны из него исходить

Жамнов — о селекции: у «Спартака» есть свой фиксированный бюджет, должны из него исходить
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о селекции клуба и формировании состава на следующий сезон КХЛ.

— Вопросы селекции и подбора новичков в первую команду с вами обсуждаются?
— Конечно, работа идёт. Ясно, что рынок в КХЛ нынче не такой большой, но и возможности у нашей организации тоже определённые. Есть свой фиксированный бюджет, мы должны из него исходить и работать согласно этому бюджету и в его рамках. Для тренера сильные и мастеровитые хоккеисты — это всегда плюс. Кроме того, у нас есть талантливые молодые ребята: работает академия, которая впервые заняла первое место по Москве, молодёжная команда в ярком стиле выиграла Кубок Харламова, фарм-клуб «Химик» играл в финале плей-офф ВХЛ. Всё это очень важно для клубной вертикали», — сказал Жамнов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Жамновым читайте на «Чемпионате»:
«Денег предлагали много, но я не собирался уходить из «Спартака». Интервью с Жамновым
Эксклюзив
«Денег предлагали много, но я не собирался уходить из «Спартака». Интервью с Жамновым
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Новости. Хоккей
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